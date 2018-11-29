Сирийские террористы готовят очередную химическую атаку

Террористическая организация "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в России) готовит очередную провокацию в Сирийской Республике. Известно, что боевики привезли в населенные пункты Джиср-эш-Шугур, Кафер-Зайта и Серакаб 60 контейнеров с ядовитыми веществами, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон. Причем обеспечивают перевозку химического оружия специалисты одной из европейских стран, которые говорят по-арабски.

Провокация, скорее всего, будет проведена в районе города Махарда, также может быть атакован гуманитарный коридор в провинции Идлиб.

24 ноября боевики из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" обстреляли город Алеппо 120-миллиметровыми минами. В них, по предварительным данным, содержался хлор. В больницах оказались до 100 мирных жителей. Российские специалисты по радиационной, химической и биологической защите уже приступили к анализу проб грунта и осколков боеприпасов из этого района.