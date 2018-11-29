В США задержали стрелка из торгового центра, ранившего подростков

Задержан стрелок из торгового центра города Гувер в Алабаме. Он открыл стрельбу по людям неделю назад в День благодарения. Один человек погиб, 12-летний подросток и 18-летний юноша были ранены.

С места происшествия стрелок скрылся, хотя сначала полиция заявила, что он был застрелен. Позже полицейские признали свою ошибку – убит был посетитель торгового центра 21-летний Эмантик Брэдфорд. У него при себе действительно было оружие, но на легальном основании, сообщает ТАСС.

Подозреваемого в стрельбе задержали только сейчас. Это 20-летний житель Саут-Фултона Эррон Браун. Стрелок из Джорджии был арестован в доме у родственников. Ему предъявят обвинения в попытке убийства.