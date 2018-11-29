Тренер "Спартака" Кононов: игра с "Рапидом" была ничейной

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал игру своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с венским "Рапидом". По мнению специалиста, спартаковцы не заслуживали поражения. Также он похвалил соперника за активность.

"Мы играли дома и хотели бы видеть больше ярких атак и голевых моментов. Пропустили два гола, не припомню, чтобы "Рапид" создал что-то еще. Игра была ничейной", — цитирует Кононова РИА Новости.

Кроме того, наставник красно-белых нашел в себе мужество похвалить соперника. "Рапид" очень хорошо играл, активен был на протяжении всех 90 минут. Не случайно, что победный гол был забит в самой концовке", — заявил главный тренер "Спартака".

Напомним, что москвичи уступили "Рапиду" со счетом 1:2, пропустив оба мяча в самой концовке встречи.