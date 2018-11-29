"Зенит" разобрался с "Копенгагеном" и вышел в плей-офф Лиги Европы

В Санкт-Петербурге состоялась игра пятого тура группового этапа Лиги Европы между местным "Зенитом" и "Копенгагеном" из Дании. Команда Сергея Семака победила со счетом 1:0 и досрочно вышла в плей-офф турнира.

В первом тайме соперникам отличиться не удалось. А вот после перерыва полузащитник "Зенита" Роберт Мак вывел хозяев поля вперед: после его удара мяч срикошетил от защитника и оказался в сетке ворот.

Гости пытались отыграться, однако так и не смогли пробить Андрея Лунева.

"Зенит" набрал 11 очков и возглавляет группу С. У "Копенгагена" осталось 5 баллов. Датчане занимают третье место. Питерский клуб, независимо от результата последнего тура, вышел в плей-офф Лиги Европы.