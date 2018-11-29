Лига Европы. "Краснодар" стал участником плей-офф, одержав волевую победу над "Акхисаром"

Футболисты "Краснодара" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с турецким клубом "Акхисар Беледиеспор" сумели добиться волевой победы со счетом 2:1 и досрочно вышли из своей группы. Автором победного гола стал бразилец Ари.

Гости вышли вперед на 24-й минуте встречи. Гол оказался на счету Сержиньо. После перерыва полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский отыграл мяч, а чуть позже Ари принес, как оказалось, победу своей команде.

"Быки" после пяти матчей занимают первое место в группе J, набрав 12 очков. Турецкий клуб остался на последнем месте, так и не сумев набрать ни одного очка.