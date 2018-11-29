29 ноября 201822:50
Лига Европы. "Краснодар" стал участником плей-офф, одержав волевую победу над "Акхисаром"
Футболисты "Краснодара" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с турецким клубом "Акхисар Беледиеспор" сумели добиться волевой победы со счетом 2:1 и досрочно вышли из своей группы. Автором победного гола стал бразилец Ари.
Гости вышли вперед на 24-й минуте встречи. Гол оказался на счету Сержиньо. После перерыва полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский отыграл мяч, а чуть позже Ари принес, как оказалось, победу своей команде.
"Быки" после пяти матчей занимают первое место в группе J, набрав 12 очков. Турецкий клуб остался на последнем месте, так и не сумев набрать ни одного очка.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе
- Брак все-таки победил кино: Тарантино женился
- Саломе Зарабишвили избрана президентом Грузии
- Четвертый дивизион "Триумфов" встал на охрану границы на севере Крыма
- Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Самедов попрощаются со сборной
Самое читаемое
-
Модель объяснила, зачем выложила фото с мертворожденным сыном
- Назван виновник смерти актера Дмитрия Марьянова
- Шальная пуля убила школьницу, смотревшую дома мультики
- В Китае задержана самая красивая воровка Поднебесной. Видео
- Известная актриса рассказала, чего ей стоил уход от мужа-олигарха
Авто.Вести.Ru
-
Kia представила полностью новый Soul
- Знак "Шипы" и штраф за него официально отменили
- Hyundai раскрыла свой самый большой кроссовер
- Gladiator вернулся: Jeep представил возрожденный пикап
- Новое поколение Mazda3: теперь - полноприводное!
Вести.Экономика
-
Минэкономики ФРГ: "Северный поток-2" и кризис на Украине - два разных вопроса
- Кнопка за 50 тысяч рублей: Дальний Восток без "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Самые неудачные спецоперации США
- СМИ: "Турецкий поток" придет в Европу с опозданием минимум на год
- Путин назвал реформы для прорывного роста ВВП и уровня жизни
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
- Есть вопрос: как часто нужно принимать душ на самом деле
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Добровольцы согласились проглотить детали Лего ради науки
Вести в 20.00
-
Почему Трамп передумал встречаться с Путиным
- Марию Бутину мучают, чтобы сломить
- На Украине отнимают имущество и преследуют священников
Москва 24
-
Все звонки об угрозах взрывов в ТЦ Москвы сделали c Украины
- Арестован участник захвата заложников в Буденновске
- Ударил ребенка ногой по голове: секцию буйного тренера закрыли
- Главе реабилитационного центра предъявили обвинение по делу о смерти актера Марьянова
- Лауреата "Русского Букера" спасают врачи после неудачной попытки суицида
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Стадион с историей: "Динамо" открылось после реконструкции
- Руководство столичного метро просит пассажиров не придерживать двери вагонов
- В центре столицы спасена от сноса деревянная усадьба XIX века
- В Тверском суде избирают меру пресечения "черным" кредиторам
- Хозяин такси сопротивлялся эвакуации 12 часов
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
"Школа PUBG Mobile": новый конкурс от Gmbox и Honor Play!
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
"Синдром белого халата" искажает показатели кровяного давления
- В пещерной живописи нашли астрономический код
- Электрическая стимуляция вернёт пациентам чувство обоняния
- Митохондриальная ДНК может быть унаследована от отцов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения
Сегодня
Ангела Меркель удивила принципами Марию Захарову
3 часа назад
Самые неудачные спецоперации США
12 часов назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце
21.11.2018 09:32
Вести.Ru в Instagram: нас уже 500 тысяч
11 часов назад
Задержаны двое членов банды Шамиля Басаева
3 часа назад
Hyundai раскрыла свой самый большой кроссовер
5 часов назад
Жена экс-футболиста Кержакова отсудила у него ребенка
6 часов назад
Стая промышляющих в селе Ыб волков попала на видео
8 часов назад
Что нужно знать про ЭКО перед процедурой
8 часов назад
Знак "Шипы" и штраф за него официально отменили
8 часов назад
Плюс один: какая квартира нужна семье с ребенком
8 часов назад
Канатную дорогу в Москве тестируют после атаки хакеров
8 часов назад
Биатлон. Антон Бабиков выиграл стартовую гонку Кубка IBU
10 часов назад
Названы сроки начала производства внедорожников Aurus
10 часов назад
OK Update: Одноклассники представили масштабное обновление
10 часов назад
Instagram расскажет слепым, что они видят на фото
11 часов назад
Топ-10 самых пьющих стран ЕС
11 часов назад
Смертельный микроб прячется на самом видном месте
11 часов назад
Утренний стресс гораздо сильнее вечернего
11 часов назад
Apple назвала iPhone XR своим самым популярным смартфоном
11 часов назад
Пентагон станет крупнейшим покупателем AR-очков Microsoft
12 часов назад
Какие упражнения помогают продлить молодость
13 часов назад
Как сохранить веру ребенка в Деда Мороза
13 часов назад