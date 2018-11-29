Вооруженный краснодарец ранил прибывших на вызов бойцов Росгвардии

В Краснодаре два сотрудника Росгвардии получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины. Ответным огнем подозреваемый был убит, стражей порядка госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Место перестрелки сняли на видео.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли к дому 75 по улице Гагарина около 18:10 вечера 29 ноября, после того, как продавец продуктового магазина нажал тревожную кнопку. У входа в торговую точку они заметили подозрительного мужчину, который попытался скрыться, а когда служебная машина тронулась в его направлении, начал стрелять.

Первому росгвардейцу пуля попала в голову, его напарник открыл ответный огонь из "Кедра", но был ранен в предплечье. Тем не менее, ему удалось уложить хулигана — от полученных ранений мужчина скончался до приезда скорой помощи. О его мотивах ничего не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".