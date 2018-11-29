Самолет канцлера Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне на пути на саммит G20

Вечером в четверг, 29 ноября, самолет канцлера Германии Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне на пути на саммит G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает информационное агентство dpa.

Как уточняется, канцлер ФРГ Ангела Меркель вынуждена была прервать свой полет из Берлина из-за технической неисправности канцлерского Airbus Konrad Adenauer.

Приблизительно через час после начала полета самолет развернулся над Нидерландами и приземлился в Кельне. Там канцлер пересядет в запасной самолет, передает РИА Новости.