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29 ноября 201823:23

Сирийская система ПВО отразила атаку над районом аль-Кисва

EPA

ПВО Сирии отразила атаку вражеских целей над южным районом аль-Ксива. Все цели были сбиты, передает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение Сирии. В настоящее время атака и ее отражение продолжаются.

Аль-Ксива находится в провинции Дамаск, в 20 километрах к югу от сирийской столицы.

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