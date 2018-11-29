Сирийская система ПВО отразила атаку над районом аль-Кисва

ПВО Сирии отразила атаку вражеских целей над южным районом аль-Ксива. Все цели были сбиты, передает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение Сирии. В настоящее время атака и ее отражение продолжаются.

Аль-Ксива находится в провинции Дамаск, в 20 километрах к югу от сирийской столицы.