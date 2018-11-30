Украинские моряки, арестованные в Крыму, находятся в СИЗО Симферополя

Моряки с кораблей ВМС Украины, задержанные в Крыму по делу о незаконном пересечении государственной границы, находятся в СИЗО Симферополя. В Москву их не перевозили, сообщил адвокат Николай Полозков, который представляет интересы одного из моряков.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что арестованных могли отправить в СИЗО "Лефортово" в Москве.

25 ноября три военных корабля Украины пытались пересечь Керченский пролив, при этом не реагируя на законные требования катеров пограничной службы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться. Для их остановки было применено оружие. Трое моряков ВМС Украины получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы Российской Федерации. Корабли были задержаны, напоминает ТАСС.

Вечером 25 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины по указанию президента Петра Порошенко принял решение о введении военного положения в стране.