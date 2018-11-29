Госдеп: переговоров Помпео и Лаврова на полях G20 не планируется

Заместитель главы пресс-службы американского госдепартамента Роберт Палладино сообщил, что госсекретарь Майкл Помпео не планирует встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Аргентине. Никаких дополнительных переговоров не будет, сообщил Палладино.

Он отметил, что график Помпео совпадает с графиком президента США. Ранее Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным отменяется, напоминает ТАСС.

Трамп объявил, что отменяет встречу из-за доклада об украинской провокации в Черном море – потому, что украинские моряки, нарушившие границу с РФ, все еще находятся в России.