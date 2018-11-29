Тренер "Зенита" Семак: победа над "Копенгагеном" получилась тяжелой

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак дал оценку игре своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с датским "Копенгагеном". По словам наставники сине-бело-голубых, в концовке встречи многие питерские футболисты устали.

"Это была тяжелая победа, Рад, что мы вышли в евровесну. Теперь будем готовиться к ближайшим матчам чемпионата России", — приводит слова Семака РИА Новости.

Кроме того, он рассказал, что в этой игре у "Зенита" были проблемы с составом. "В концовке матча многие устали. У нас многое накопилось: Дриусси вышел с температурой. Были проблемы у Паредеса, Анюкова и Ерохина", — заявил тренер питерского клуба.

Напомним, что "Зенит" обыграл "Копенгаген" со счетом 1:0 и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.