Российский фигурист Ковтун выиграл турнир в Таллине

Российский фигурист Максим Ковтун стал победителем турнира серии "Челленджер" в мужском одиночном катании, который прошел в эстонском Таллине. Россиянин набрал по итогам короткой и произвольной программ 247,55 балла.

На втором месте расположился американский фигурист Винсент Чжоу (234,25). В тройке лучших оказался еще один представитель России Антон Шулепов (230,30). Его соотечественник Роман Савосин занял пятое место (205,24).

Ранее Максим Ковтун заявил о завершении карьеры, однако спустя время решил вернуться в профессиональный спорт.