Джабаров: Трамп очень нервничает под давлением оппонентов

Кремль не получал официальной информации о намерении Трампа отменить встречу с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Если это и так, у Владимира Путина появится время в программе для других полезных встреч на полях саммита", — отметил Песков.

Президент США в последние дни настолько стремительно меняет свою повестку, что в Аргентине может все снова переиграть. Трамп сильно нервничает, потому что находится под большим давлением своих оппонентов. Так считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"За последние двое суток Трамп уже трижды поменял свое решение. Поэтому я не исключаю, что по дороге из Вашингтона в Буэнос-Айрес может появиться четвертое, пятое. Я думаю, что предлог, который он выбрал для отмены, конечно, не выдерживает абсолютно никакой критики. Скорее всего, это связано с тем, что опять обострилась внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах Америки вокруг его адвоката, которого могут заключить под стражу. И Трамп, видимо, для того, чтобы показать, что он является непримиримым борцом с Россией, показывает свою жесткость и в качестве предлога избрал тот повод, который произошел в Керченском проливе. Насколько мне известно, он уже отменил встречу с президентом Турции, с президентом Южной Кореи. Видимо, настроение не очень хорошее", — прокомментировал ситуацию первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.