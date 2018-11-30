Меркель попросила Украину "быть умной"

"Просьба к Украине — быть умной", — это слова канцлера Германии Ангелы Меркель на экономической конференции Германии и Украины в Берлине. Канцлер подчеркнула: ситуацию в Керченском проливе можно решить только мирным путем, передает телеканал "Россия 24".

"Я намерена обсудить эту тему с российским президентом Владимиром Путиным на саммите "двадцатки"​​​, — заявила Меркель. — Мы позаботимся об этом. Тем не менее, у нас есть просьба к украинской стороне — сохранять умный подход. Мы знаем, что мы можем разрешить это только разумно и только в рамках переговоров друг с другом, потому что военное решение невозможно".