Нарышкин: рэп-исполнителей могут поддержать правительственными грантами

Творчество рэп-исполнителей могут поддержать правительственными грантами. Об этом заявил Сергей Нарышкин на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения. Он обещал обратиться с такой инициативой к правительству.

По мнению культурологов, рэперы являются носителями особого языка. А их творчество — своеобразная замена стадионной поэзии 50-60-х годов, передает телеканал "Россия 24".

"Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, — сказал Сергей Нарышкин, председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ. — И я подумал: может быть, стоит Министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества".