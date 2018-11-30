Дубль Жиру помог "Челси" сокрушить ПАОК в Лиге Европы

Матчем в Лондоне между местным "Челси" и греческим ПАОК завершился пятый тур группового этапа Лиги Европы. Команда Маурицио Сарри разгромила соперника со счетом 4:0 и вышла с первого места в плей-офф турнира.

Дублем в этой встрече отметился французский форвард лондонского клуба Оливье Жиру. Еще по мячу забили Каллум Хадсон-Одой и Альваро Мората.

"Челси" набрал 15 очков после пяти туров и досрочно выиграл группу L. ПАОК с тремя очками занимает последнее место.

Остальные результаты пятого тура Лиги Европы: "Цюрих" – АЕК – 1:2, "Байер" – "Лудогорец" – 1:1, "Ред Булл Зальцбург" – "Лейпциг" – 1:0, "Русенборг" – "Селтик" – 0:1, "Бордо" – "Славия" – 2:0, "Андерлехт" – "Спарта" Тр – 0:0, "Фенербахче" – "Динамо" (Загреб) – 0:0, "Карабах" – "Спортинг" – 1:6, "Ворскла" – "Арсенал" – 0:3, "Милан" – "Дюделанж" – 5:2, "Бетис" – "Олимпиакос" – 1:0, БАТЭ – "Види" – 2:0, "Рейнджерс" – "Вильярреал" – 0:0, "Айнтрахт" – "Марсель" – 4:0, "Аполлон" – "Лацио" – 2:0, "Сарпсборг 08" – "Бешикташ" – 2:3, "Мальме" – "Генк" – 2:2, "Стандарт" – "Севилья" – 1:0, "Яблонец" – "Ренн" – 0:1.