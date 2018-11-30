Из-за инцидента с самолетом Меркель пропустит первый день G20

Из-за инцидента с самолетом канцлер ФРГ Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20. Ранее сообщалось, что лайнер Airbus Konrad Adenauer, на котором летела Меркель, совершил жесткую посадку в аэропорту Кельна. Причина – техническая неисправность, передает ТАСС.

В первый день Меркель планировала встретиться с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Сообщается, что в Буэнос-Айрес уже прибывают другие мировые лидеры. Основное внимание на G20 будет уделено экономическим вопросам, в частности – реформе ВТО, новому североамериканскому торговому соглашению между США, Канадой и Мексикой, а также торговым войнам Штатов и Китая.