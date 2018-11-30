Вспышка лихорадки Эбола в Конго - вторая крупнейшая за всю историю

Вспышка геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго – вторая крупнейшая за всю историю. Об этом сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте Международного комитета спасения.

По данным комитета, по состоянию на 29 ноября текущего года в Конго число заразившихся вирусом Эбола достигло 426 человек.

Оказание медицинской помощи жителям страны осложняется конфликтом в провинции Северное Киву – там действуют около 50 вооруженных группировок.

Ранее второй крупнейшей вспышкой лихорадки Эбола являлась эпидемия, разразившаяся в 2000 году в Уганде. Тогда были инфицированы 425 человек, более половины заболевших скончались, напоминает РИА Новости.

Крупнейшая вспышка лихорадки Эбола началась в Западной Африке в 2015 году и в основном охватила три страны: Либерию, Гвинею и Сьерра-Леоне. По данным Всемирной организации здравоохранения, тогда заразились Эболой 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

Вирус геморрагической лихорадки Эбола – острая инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных.