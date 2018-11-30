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30 ноября 201802:58

ВВС Бельгии: истребители F-16 поднимались для сопровождения российских Су-27 над Балтикой

Военно-воздушные силы Бельгии заявили, что поднимали в воздух самолеты F-16, несущие дежурство в Балтийском регионе, чтобы сопроводить российские истребители.

В сообщении, опубликованном в официальном аккаунте Twitter ВВС Бельгии сообщается, что 29 ноября истребители F-16, развернутые для охраны воздушного пространства НАТО в Балтийском регионе, перехватили российские самолеты Су-27 без полетного плана. Текст сопровождается черно-белой видеозаписью, которая, вероятно, была сделана с борта бельгийского истребителя.

В октябре текущего года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что НАТО увеличило разведывательную активность в Черноморском регионе и на Балтике. С начала года самолеты Воздушно-космических сил России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз, напоминает РИА Новости.

Министерство обороны Российской Федерации неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС России выполнялись и выполняются исключительно в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без нарушения границ других государств.

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