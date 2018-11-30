ВВС Бельгии: истребители F-16 поднимались для сопровождения российских Су-27 над Балтикой

Военно-воздушные силы Бельгии заявили, что поднимали в воздух самолеты F-16, несущие дежурство в Балтийском регионе, чтобы сопроводить российские истребители.

В сообщении, опубликованном в официальном аккаунте Twitter ВВС Бельгии сообщается, что 29 ноября истребители F-16, развернутые для охраны воздушного пространства НАТО в Балтийском регионе, перехватили российские самолеты Су-27 без полетного плана. Текст сопровождается черно-белой видеозаписью, которая, вероятно, была сделана с борта бельгийского истребителя.

Hier, les #F16s @beairforce, actuellement déployés dans la région de la Baltique afin de préserver l’intégrité de l’espace aérien @NATO, ont intercepté des avions de combat Flanker russes sans plan de vol. Protéger votre sécurité, c'est notre mission @BelgiumDefence, pic.twitter.com/76KFAj2nY2 — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) 29 ноября 2018 г.

В октябре текущего года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что НАТО увеличило разведывательную активность в Черноморском регионе и на Балтике. С начала года самолеты Воздушно-космических сил России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз, напоминает РИА Новости.

Министерство обороны Российской Федерации неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС России выполнялись и выполняются исключительно в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без нарушения границ других государств.