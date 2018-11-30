Антонов: условия конгресса США по договору СНВ-3 неприемлемы

Посол России в США Анатолий Антонов назвал условия продления договора СНВ-3, которые выдвигает американский конгресс, неприемлемыми. "Ощущение такое, что они делают эти привязки с тем… чтобы мы сразу отвергли их", — сказал Антонов, выражая свою обеспокоенность. Он отметил, что на пути продления договора американская сторона создает дополнительные преграды.

Ранее сообщалось, что два республиканца – сенатор Том Коттон и конгрессмен Лиз Чейни – внесли законопроект, ограничивающий продление СНВ-3 после 2021 года. Ограничение достигается тем, что проект прекращают финансировать до тех пор, пока президент не подтвердит конгрессу, что Россия согласилась сократить свои запасы тактического ядерного оружия и включить свои новые системы в рамки нового договора СНВ.

СНВ-3 – американо-российский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, напоминает РИА Новости. Он прекратит действовать в 2021 году.