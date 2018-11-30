Тренер "Краснодара" Мусаев: долго раскачивались в игре с "Акхисаром"

Старший тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев выделил второй тайм матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с турецким "Акхисаром", в котором его команде удалось показать хорошую игру. Началом же встречи он остался недоволен.

"После перерыва мы добавили в агрессии, остроте, работе с мячом. Мы забили два гола, но могли забить больше. Я доволен вторым таймом, но надо начинать гораздо лучше, чем сегодня", — цитирует Мусаева РИА Новости.

Что касается начала игры, то наставник "быков" посетовал на большое количество потерь мяча и плохое командное движение.

29 ноября "Краснодар" обыграл турецкий клуб со счетом 2:1 и практически обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги Европы. Для выхода из группы краснодарским футболистам достаточно будет не проиграть с крупным счетом испанской "Севилье" в последнем туре.