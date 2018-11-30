ДТП в Гонконге: пять человек погибли, более 30 пострадали

В Гонконге пять человек погибли и более 30 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения туристического автобуса и такси. О происшествии сообщило издание South China Morning Post.

Как уточняется, ДТП произошло на острове Цин-И. Столкновение было такой силы, что некоторые пассажиры вылетели из автобуса наружу, передает РИА Новости.

В результате происшествия погибли оба водителя. Врачи оценивают состояние нескольких пострадавших как тяжелое. На место ЧП прибыли десять машин скорой помощи.