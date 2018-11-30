Тренер российских гандболисток Трефилов: нам сегодня повезло больше

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал победу команды над француженками в стартовом поединке чемпионата Европы. Он заявил, что очень рад добытому результату, однако впереди девушек ожидает еще много игр на турнире.

"Мы очень довольны победой, но это лишь первая игра. Нас ждет долгий турнир. Где-то нам сегодня повезло больше, чем французской команде", — цитирует Трефилова официальный сайт чемпионата Европы.

Напомним, что российские гандболистки с победы стартовали на турнире, обыграв сборную Франции со счетом 26:23.