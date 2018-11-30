Sotheby's выставил на аукцион лунный грунт, космические шахматы и письма Циолковского

На торгах аукционного дома Sotheby's в США были проданы частицы лунного грунта, которые в 1970 году доставила на Землю советская автоматическая станция "Луна-16". Металлическая коробка с образцами грунта, или реголита, была продана за 885 тысяч долларов, передает РИА Новости.

На коробке имеется надпись на русском языке — "Частицы грунта Луны-16". Также к ней прилагается увеличительное стекло, позволяющее рассмотреть образцы. Эти частицы грунта ранее принадлежали Нине Королевой – жене академика Сергея Королева, руководителя космической программы СССР. Они были вручены Королевой советским правительством как знак признания заслуг ее супруга. Затем образцы реголита были куплены на аукционе Sotheby's в 1993 году неким американским коллекционером, который в 2018 году вновь выставил их на торги. В мире больше нет образцов лунного грунта, официально принадлежащих частному лицу.

Также Sotheby's выставил на аукцион письма великого ученого Константина Циолковского к советскому писателю Александру Беляеву (стоимость лота – 5-8 тысяч долларов), звукорегистратор с космического корабля "Восток-6", на котором в 1963 году летала Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт (стоимость лота — 30-40 тысяч долларов). Кроме того, аукционным домом уже проданы космические шахматы, в которые можно играть в невесомости, книга Юрия Гагарина "Дорога в космос" с его автографом и несколько картин художника-фантаста Андрея Соколова.