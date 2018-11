Шайба Панарина помогла "Коламбусу" победить "Миннесоту"

Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин стал автором одного из голов своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Миннесотой Уайлд". Хозяева льда победили гостей со счетом 4:2.

Для Панарина эта шайба стала седьмой в нынешнем сезоне. Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил в этой встрече 23 броска по своим воротам.

When the Bread Man delivers, he really delivers. pic.twitter.com/xy12b5FEGI