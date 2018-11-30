Инцидент в Керченском проливе: сенат конгресса США осудил действия России

Сенат конгресса США единогласно принял резолюцию 709, осуждающую действия России во время инцидента в Керченском проливе. В документе также содержится призыв немедленно вернуть корабли и освободить заключенных, рассказал один из авторов резолюции, республиканец Рон Джонсон. Также там высказана поддержка киевским властям.

Всего у резолюции порядка 50 соавторов, передает ТАСС. Подобные документы имеют декларативный характер и необязательны к выполнению.

Провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября: три судна украинских ВМС нарушили границу России. Требования пограничников они проигнорировали. Для их принудительной остановки было применено оружие. Были легко ранены трое украинских военнослужащих, им оказана помощь. Задержанные корабли доставлены в порт Керчи, по факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело. В ответ Киев ввел на Украине военное положение.