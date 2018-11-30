Международное сотрудничество и вопросы экономики: в Буэнос-Айресе стартует саммит G20

В Буэнос-Айресе сегодня стартует саммит "Большой двадцатки". В течение двух дней мировые лидеры обсудят важные вопросы международного сотрудничества и экономики. В столицу Аргентины уже прилетели руководители Китая, Франции, Японии, США и другие лидеры, передает телеканал "Россия 24".

Преемственность работы G20 обеспечивает условная тройка: это предыдущий, действующий и будущий председатели форума. Но в этом году волей случая традиция будет нарушена. Канцлер Германии Ангела Меркель опоздает на саммит из-за поломки самолета. Видимо, ей придется лететь регулярным рейсом. Накануне борт канцлера Германии экстренно сел в Кёльне.

Саммит G20 — это последнее мероприятие высокого уровня в 2018 году. Форум пройдет на фоне "торговой войны" между крупнейшими экономиками мира: Китаем и США. Также в центре внимания мировой прессы — наследный принц Саудовской Аравии, чье имя уже два месяца постоянно упоминается в связи с гибелью журналиста Джамаля Хашогги.

Как и любой крупный международный форум, G20 в Аргентине сопровождается акциями протеста. Накануне на улицы Буэнос-Айреса вышли десятки активистов, которые призвали мировых лидеров обратить больше внимания не на глобальные процессы, а на внутренние вопросы своих стран. Сообщений о массовых беспорядках перед саммитом пока нет.