Палата общин вряд ли одобрит план Мэй по Brexit

План премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit с уступками Евросоюзу с большой вероятностью не будет одобрен палатой общин. Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным издания, лояльные Мэй министр окружающей среды Майкл Гоув и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс должны будут изо всех сил убеждать депутатов-евроскептиков и настаивать, что особый таможенный режим в Северной Ирландии не поставит Лондон в зависимость от Брюсселя.

Авторы статьи отмечают — Мэй вполне может проиграть голосование по сделке с Европейским союзом, не добрав полсотни голосов. В этом случае Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве. А это станет концом политической карьеры Терезы Мэй, передает телеканал "Россия 24".