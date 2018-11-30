Эксперты США составили список "самых смертоносных" военных кораблей России

В США составили список "самых смертоносных" российских военных кораблей. Он опубликован в профильном журнале National Interest.

Издание отметило пять кораблей. Это тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", предназначенный для уничтожения авиации противника, ракетный крейсер "Москва", корвет "Сообразительный", а также эскадренный миноносец "Настойчивый". В список попал и российский авианосец "Адмирал Кузнецов", передает телеканал "Россия 24".

Хотя судно сейчас на ремонте, по мнению журналистов, оно остается серьезной угрозой. Авторы статьи подчеркивают — российский флот постоянно модернизируют.