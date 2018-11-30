Жертвами крупного ДТП в Челябинске стали пять человек

В Каслинском районе Челябинской области столкнулись три грузовых и один легковой автомобиль. Погибли пять человек. О виновнике ДТП не сообщается.

Известно, что в ночь с 29 на 30 ноября, когда произошла авария, температура воздуха составляла минус двадцать градусов. Мороз сопровождался снегопадом и метелью.

Последствия аварии ликвидировали 10 человек и три единицы спецтехники, передает ТАСС.