Кучеров набрал два очка в победном матче "Тампы" против "Баффало"

Матчем между "Тампа-Бэй Лайтиннг" и "Баффало Сейбрз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" на своем льду с большим трудом одолели гостей со счетом 5:4. Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров забил шайбу и отдал голевой пас.

В списке бомбардиров НХЛ россиянин занимает четвертое место. На его счету в нынешнем сезоне уже 10 голов и 25 результативных передач.

Помимо Кучерова за победителей отличились Даниэль Жирарди, Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос и Седрик Пакетт. У проигравших дубль оформил Сэм Рейнхарт. Еще по шайба забросили Земгус Гиргенсонс и Тэйдж Томпсон. Российский защитник "молний" Михаил Сергачев отметился голевым пасом.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 37 очков. "Баффало Сейбрз" занимает третью строчку (36 баллов).

Результаты других встреч дня: "Виннипег Джетс" – "Чикаго Блэкхоукс" – 6:5 (у проигравших гол+пас на счету Артема Анисимова), "Бостон Брюинз" – "Нью-Йорк Айлендерс" – 2:1 Б, "Оттава Сенаторз" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 3:0, "Нэшвилл Предаторз" – "Аризона Койотис" – 0:3.