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30 ноября 201807:58

В Гамбурге вандалы напали на дом вице-канцлера ФРГ

Global Look Press

В ночь на 30 ноября дом вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца, расположенный на западе Гамбурга, подвергся нападению вандалов. О происшествии сообщило информационное агентство DPA.

Как уточняется, группа из 14 человек подожгла автомобильную шину у крыльца здания, а затем закидала его банками с краской. После этого злоумышленники скрылись, передает ТАСС.

В настоящее время правоохранители ведут расследование ЧП.

В момент нападения Олафа Шольца не было дома. Сейчас он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель совершает поездку в Аргентину на саммит "Большой двадцатки".

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