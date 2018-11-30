Причиной смертельного ДТП в Челябинской области стал оторвавшийся прицеп

В четверг вечером на трассе Челябинск-Екатеринбург при столкновении грузового автомобиля с тремя машинами погибли пять человек, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону, ЧП произошло в 22:40 в Каслинском районе Челябинской области.

Мужчина 1995 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo с прицепом, допустил выезд прицепа на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Tata (манипулятор). После этого прицеп врезался в автомобиль Land Rover, которым управлял мужчина 1960 года рождения и автомобилем "ГАЗель" под управлением мужчины 1992 года рождения.

По информации пресс-службы Управления федеральных автодорог "Южный Урал", причиной ДТП стал оторвавшийся от грузовика прицеп, который выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии водитель Land Rover и три пассажира (все жители Челябинска), а также водитель Тата погибли. Водитель ГАЗ (житель Свердловской области) получил травмы.

Экстренные службы работают над устранением последствий трагедии. Сотрудники ГИБДД и следствия выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.