Три новых военных спутника выведены на расчетную орбиту

Космические войска России приняли на управление три новых военных спутника. Как сообщили в Минобороны, аппараты доставила на орбиту ракета-носитель легкого класса "Рокот", ее в пятницу в 5:27 по московскому времени запустили с космодрома Плесецк.

Разгонный блок "Бриз" уже уведен на высоту полторы тысячи километров. Отмечается, что со спутниками установлена устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы работают без перебоев, передает телеканал "Россия 24".