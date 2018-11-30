Ковальчук не спас "Лос-Анджелес" от поражения "Эдмонтону"

За океаном продолжается игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Лос-Анджелес Кингз" с Ильей Ковальчуком в составе на выезде проиграл "Эдмонтон Ойлерз". Итоговый счет 3:2 в пользу "нефтяников".

Уже в первые десять минут игры хозяева повели в счете 2:0 после голов Ессе Пульюярви и Алекса Чиассона, однако до окончания первого периода "короли" отыгрались. Голами отметились Дастин Барун и Джефф Картер. Судьба матча решилась за 2 минуты 20 секунд до финальной сирены, когда решающую шайбу забросил Оскар Клефком.

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук, проведя на льду 14 минут 11 секунд, результативными действиями во встрече не отметился. Его "сухая" серия составляет уже 11 игр. "Кингз" же за последние пять матчей потерпели третье поражение.

В заключительном поединке игрового дня НХЛ "Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Ванкувер Кэнакс" — 4:3.