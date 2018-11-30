Украинский танцовщик Сергей Полунин стал россиянином

Танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин получил российское гражданство. На странице в Instagram он выложил фотографию своего нового паспорта. Судя по фото, документ он получил 29 октября 2018 года.

"Россия для меня всегда была и есть добром. Я очень счастлив стать гражданином России", — написал Полунин.

Также он выразил свою поддержку Владимиру Путину, "который не продал и поддерживает свой народ". "Вы отличаетесь от многих лидеров, правда за вами", — написал танцовщик.

Несколько дней назад Полунин выложил фотографию свой новой татуировки: на груди он набил портрет Путина. Это вызвало негодование на Украине. В соцсети танцовщику написали, что он предал Украину. "Мой уважение к тебе близится к нулю", "Украинский народ проклинает вас", — такие были комментарии.

Сергей Полунин родился в 1989 года в Херсоне. Учился в Школе Королевского балета в Лондоне, затем был приглашенным премьером Королевского балета. В 2012 году стал премьером Московского музыкального театра им. Станиславского — Немировича-Данченко и одновременно — постоянным приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. С 2016 года – солист Баварского государственного балета.