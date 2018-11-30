Максим Мирный объявил об уходе из тенниса

Белорусский теннисист Максим Мирный объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. 41-летний белорус принял такое решение после 22 лет выступлений в туре, за которые он завоевал 53 титула Ассоциации теннисистов-профессионалов.

"Сезон 2018 года стал для меня последним в профессиональной карьере. Решение мне далось нелегко, ведь теннис был моей жизнью, — приводит слова Мирного Чемпионат.Com со ссылкой на ATP World Tour. – Мне повезло достичь гораздо большего, о чем мог мечтать простой мальчик из Минска".

Максим Мирный преимущественно выступал в парном разряде. Он является экс-первым номером мирового рейтинга, олимпийским чемпионом-2012 в парном миксте, обладателем десяти титулов турниров "Большого шлема" в парах и миксте, а также двукратным чемпионом Итогового турнира ATP. Также в его активе одна победа в одиночном разряде.