Задержанных украинских моряков переводят в Москву

Украинские морские офицеры с кораблей Военно-морских сил Украины, задержанные в районе Керченского пролива 25 ноября и арестованные судом Симферополя на два месяца, переводятся в один московских СИЗО, передает ТАСС.

Как сообщила в пятницу уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина, командный состав переводят в Москву. "Большая группа создана из московских следователей, из наших следователей", которые будут вести их дела", — сказала она.