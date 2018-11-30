В поломке самолета Меркель усмотрели криминальный след

Немецкому канцлеру пришлось ради участия в G-20 сменить самолет Воздушного флота правительства на обычный гражданский рейс, передает телеканал "Россия 24".

Ангела Меркель вылетела в Буэнос-Айрес накануне вечером, но сначала сломался один самолет, а затем выяснилось, что запасной тоже неисправен.

Известно, что вместе с канцлером в Буэнос-Айрес отправился и ее заместитель Олаф Шольц. На его дом в Гамбурге совершено нападение. Как сообщает Spiegel, прошлой ночью около четырнадцати человек подожгли у дома Шольца автомобильную шину, после чего закидали стену банками с краской.

По данным местных СМИ, власти Германии считают, что поломка самолета Меркель может иметь криминальный след.

В газете отмечается, что поломка носит беспрецедентный характер. Лайнер находился неподалеку от Амстердама, несмотря на это, самолету пришлось лететь в аэропорт Кельна из-за того, что при данном отказе полоса для приземления воздушной гавани в столице Нидерландов была недостаточно протяженной. Кроме того, имелись опасения, что может не сработать шасси.

Как сообщалось, накануне из-за технического дефекта в правительственном лайнере канцлер Германии прервала полет в Буэнос-Айрес на саммит G-20.

Полет канцлера продолжался всего около часа, когда в небе над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. В итоге самолет Airbus А340 приземлился в Кельне.