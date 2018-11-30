Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Челябинском

Пять человек погибли в массовой аварии на 108-м километре дороги Челябинск — Екатеринбург, где оторвавшийся у фуры прицеп протаранил три автомобиля. Среди жертв ДТП, как уточняет Ura.ru, оказались криминальный авторитет Степан Милованов и двое его сыновей. Очевидец снял на видео последствия страшного столкновения.

Авария произошла около 22:40 в четверг в Каслинском районе Челябинской области, недалеко от поворота на Аллаки. По предварительной версии, фуру Volvo занесло на дороге, и она вылетела на встречную полосу. Ее прицеп сначала ударил в манипулятор Tata, а затем в Land Rover и "Газель".

Первые два автомобиля превратились в груду обломков, их водители, а также трое пассажиров Land Cruiser скончались на месте. Управлявший фурой 23-летний мужчина не пострадал, водитель "Газели" получил травмы.

Land Cruiser принадлежал 58-летнему криминальному авторитету Степану Милованову, ранее судимому за вымогательства, разбои, причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти. Вместе с ним в ДТП погибли его сыновья и пока что неопознанный мужчина 56 лет.