Глушаков, Джикия и Зобнин стали советниками Олега Кононова

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов сформировал новый тренерский совет, в который вошли несколько футболистов команды. Так, в их число попали капитан команды Денис Глушаков, Георгий Джикия и Роман Зобнин.

Российский специалист принял решение о создании совета еще во время перерыва в российской премьер-лиге на матчи национальных сборных, сообщает "Спорт-экспресс". При этом Кононов на общекомандном собрании попросил футболистов высказать свое возможное несогласие с предложенными им кандидатурами, однако противников этой инициативы в команде не нашлось.

Напомним, что Кононов возглавил "Спартак" 12-го ноября после того, как в отставку был отправлен итальянец Массимо Каррера. Накануне спартаковцы потерпели поражение в 5-м туре Лиги Европы от венского "Рапида" (1:2), а сам матч ознаменовался инцидентом с нападением болельщика на Глушакова. Против капитана "красно-белых" выступает также фанатское объединение "Фратрия".