Порошенко испугался россиян от 16 до 60 лет и запретил им въезд на Украину

Петр Порошенко заявил, что необходимо ужесточить правила регистрации граждан России, которые въехали на территорию Украины, и особенно – в тех десяти областях, в которых введено военное положение.

Об этом президент Украины заявил 30 ноября на совещании об усилении обороноспособности страны, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, как передает ТАСС со ссылкой на украинскую Госпогранслужбу, Украина запретила въезд на территорию страны мужчинам – гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

Свою инициативу в "Твиттере" Порошенко поясняет тем, "чтобы РФ не формировала на Украине "отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных Сил РФ" и "чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

Накануне сообщалось о том, что административную границу с "аннексированным Россией" Крымом (как считают до сих пор в Киеве) смогут пересечь только украинские граждане. Об этом сообщил телеканал "112 Украина".

После провокации Киева в Керченском проливе и вынужденном задержании украинских военных судов, нарушивших госграницу России, российские граждане уже столкнулись с отказом во въезде на Украину, а украинские радикалы "мстят" диппредставительствам РФ и водителям фур с российскими номерами.

Накануне Украина попросила закрыть для России Босфор, но турецкий политолог объяснил, почему это невозможно.