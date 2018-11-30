30 ноября 201810:57
Тибо Куртуа признан лучшим вратарем 2018 года
Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа признан лучшим вратарем мира-2018 по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), которая накануне обнародовала рейтинг стражей ворот.
Бельгиец занял первое место после того, как набрал 181 балл, сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на IFFHS. Вторым стал голкипер английского "Тоттенхэма Хотспур" и сборной Франции Уго Льорис, набравший 109 очков, а замкнул пьедестал итальянец Джанлуиджи Буффон из французского "Пари Сен-Жермен". В его активе 59 баллов.
Отметим, что лучшим российским вратарем стал Игорь Акинфеев из московского ЦСКА. Он с одним баллом занял 16-ю позицию.
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