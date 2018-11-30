На северо-западе Москвы пожарные спасли 5 человек из горящей квартиры

В пятницу утром в Москве из горящей квартиры, расположенной по адресу: Нелидовская улица, 25, корпус 1, пожарными спасены пять человек, передает ТАСС.

По информации экстренных служб, пожар произошел на 11-м этаже. В настоящее время пожар уже потушен.