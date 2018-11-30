В Шереметьеве Boeing экстренно прервал взлет из-за рабочего на полосе

В аэропорту Шереметьево рабочий дорожно-строительной компании оказался на взлетно-посадочной полосе, когда на нее перед взлетом вырулил пассажирский самолет, передает "Интерфакс".

По информации службы безопасности воздушной гавани, в четверг вечером за считанные секунды до вылета пассажирского Boeing, направлявшегося из Москвы в Сочи, диспетчеры увидели на полосе мужчину без специальной униформы, который не должен был там находиться. Экипаж получил команду прервать взлет и вернуться на стоянку.

Мужчина оказался рабочим дорожно-строительной компании, выполняющей работы на аэродроме, в нарушение всех норм и требований безопасности он оказался на полосе перед взлетающим лайнером без спецодежды. Нарушитель задержан.

Как сообщалось ранее, 20 ноября в Шереметьево, выйдя на ВПП, мужчина погиб под шасси взлетающего самолета.