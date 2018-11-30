ЕС готовит новые санкции против России за "подрыв суверенитета Украины"

В базе данных евроинститутов появились рабочие документы, которые свидетельствуют о том, что ЕС готовит изменения в санкции против РФ "в связи с подрывом суверенитета Украины".

Ранее источник в структурах Евросоюза сообщил журналистам, что в качестве реакции на выборы в Донбассе 11 ноября ЕС может расширить санкционный список, передает РИА Новости.

Отношения России и стран Запада ухудшились в связи ситуацией на Украине и после воссоединения Крыма с РФ. Воздействовать на Россию Запад решил санкциями, РФ была вынуждена ввести ответные меры.

В последнее время в странах Евросоюза все чаще и отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении России, поскольку они неэффективны.