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30 ноября 201811:16

Никита Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан третьей звездой дня по версии Национальной хоккейной лиги. В матче против "Баффало Сэйбрз" россиянин стал автором двух набранных очков (1+1), которые помогли его клубу обыграть соперника со счетом 5:4.

После матча с "саблями" в нынешнем сезоне лиги на счету Кучерова стало 35 очков, благодаря чему он поднялся на четвертую строчку в списке самых результативных игроков НХЛ. Отметим, что он является самым результативными россиянином лиги. Кроме того, Кучеров по итогам ноября обновил личный рекорд по набранным очкам за один месяц – за 15 матчей "Тампы" он набрал 23 (5+18) балла.

Второй звездой признан вратарь "Аризоны Койотс" Эдин Хилл, отразивший все 29 бросков по его воротам в матче против "Нэшвилл Предаторз" (3:0). Первое место занял форвард "Виннипег Джетс" Николай Элерс, ставший автором трех голов во встрече против "Чикаго Блэкхоукс" (6:5).

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