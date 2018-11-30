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Задержание Марии Бутиной 30 минут назад

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30 ноября 201811:55

Захарова: в Госдеп направлена нота с жестким демаршем по поводу Бутиной

В Москве возмущены ужесточением условий тюремного содержания для россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по сфабрикованным обвинениям. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это наносит существенный урон ее здоровью, передает телеканал "Россия 24".

Захарова отметила, что теперь Бутина должна находиться в полной изоляции в течение 22 часов, не имеет возможности покидать камеру, звонить, посещать помещения общего пользования ей разрешено лишь в ночное время и всего на 2 часа​​​.

Дипломат подчеркнула, что в Госдеп США направлена нота с жестким демаршем по этому поводу.

Как сообщалось, Мария Бутина задержана в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянка обвиняется в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США.

Однако Бутина в суде заявила о своей невиновности. Адвокат россиянки утверждает, что девушка не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

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