Кассационные жалобы Кокорина и Мамаева отклонены Мосгорсудом

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев получили отказы от Мосгорсуда на кассационные жалобы в деле о своих арестах. Оба спортсмена продолжат находиться под арестом в СИЗО "Бутырка", о чем сообщает РИА Новости.

Напомним, что Кокорин и Мамаев стали фигурантами уголовного дела после того, как устроили две потасовки в Москве. Сначала оба футболиста в компании своих приятелей нанесли побои водителю известной телеведущей Ольги Ушаковой, после его в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

В результате игроки были помещены под арест до 8 декабря, однако срок их нахождения в следственном изоляторе может продлиться еще на два месяца. На обоих заведено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои".

Футболисты выплатили денежную компенсацию водителю ведущей, однако позже Павел Мамаев отказался платить чиновникам Минпромторга. Он ссылается на то, что не участвовал в избиении мужчин.