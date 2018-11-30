Ливень смыл машины с улиц турецкого Бодрума

Улицы турецкого Бодрума за пару часов превратились в полноводные реки после обрушившихся на провинцию Мугла проливных дождей, сообщает CNN Turk. Местные жители сняли на видео бурные потоки под окнами своих домов.

"Если бы муниципалитет создал необходимую инфраструктуру, то бодруму не пришлось бы проходить испытание водой", — заявили недовольные горожане.

Их можно понять: судя по кадрам, улицы быстро превратились в некое подобие горных рек, которые уносили с собой не только мусор и рекламные конструкции, но и автомобили, в том числе фургоны. Нижние этажи зданий оказались затоплены, а у некоторых ливневок образовались многометровые воронки. Движение в городе фактически было парализовано.

Bodrum haritadan silindi! #Bodrum #sel Mehmet Kocadon bu senin eserin ,utanmadan Muğla Büyükşehir’e aday oluyorsun bir de... pic.twitter.com/RpE14SKQ22 — Tuna (@SaavrukLeblebi) November 29, 2018

Синоптики заранее предупредили о надвигающемся на Муглу циклоне, однако это не спасло Бодрум от затопления. В настоящее время спасатели устраняют последствия разгула стихии и готовятся к новым неприятностям — сильные дожди в западном регионе Эгейского моря будут идти до конца недели.